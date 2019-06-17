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Düzce sele teslim

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, öğle saatlerinde sağanak şeklinde yağan ve ilçede etkili olan yağış sele neden oldu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:10
Düzce sele teslim

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, öğle saatlerinde sağanak şeklinde yağan ve ilçede etkili olan yağış sele neden oldu. İlçede, bazı evler ve fındık bahçeleri sular altında kaldı, yollar tahrip oldu.


Gölyaka ilçesinde öğle saatlerinde kısa süre yağan yoğun yağmur su baskınları neden oldu. Kanalizasyon sistemleri ve yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesi de sel sularının altında kaldı. İlçe genelinde 20 evde su ve balçık nedeniyle zarar meydana geldi. Mahalle sakinleri, su baskınının ardından kalan çamurları temizlemek için çalışma yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan mahalle sakinleri tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.


Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, “Beklenenin üzerinde bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Ancak ekiplerin çalışmasıyla şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat şimdilik normale döndü” dedi.


Suların çekilmesiyle evlerine çamur biriken ve temizlik yapan mahalle sakini de, "Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kanalizasyon sistemi suları taşımadığı için her yer sular içinde kaldı” dedi.


Belediye Başkanı Yakup Demircan ise, “İlçemizin bazı mahalle ve köyleri beklenenin üzerinde yağan yağmur nedeniyle su baskınlarına ve heyelanlara maruz kaldı. Tek sevindirici olan can kaybımızın olmaması. Bunun yanı sıra ekiplerimizin tamamını seferber ettik. Ekiplerimiz su baskınlarının yaşandığı yerlerde çalışmalar yapıyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:10
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