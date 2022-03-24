Düzce sahur iftar vakitleri | 2022 Düzce imsakiyesi
Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Vatandaşlar bu sebeple yaşadıkları illerin imsakiyelerini araştırmaya başladı. Peki, Düzce ilk iftar saat kaçta 2022
Huzur ve bereketin ayı ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde ise ramazan bayramı idrak edilecek. Mübarek ramazan ayı başlamadan önce imsakiyelerin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. İmsak ve sahur saatleri belli oldu. Düzce’de ilk iftar 19.27’de yapılacak.
Düzce sahur iftar vakitleri | 2022 Düzce imsakiyesi