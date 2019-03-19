Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; il merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.