Düzce Otları festival 26 Nisan’da başlıyor

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali”nin 5’incisi bu yıl 26-27-28 Nisan tarihlerinde Anıtpark’ta düzenlenecek.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin girişimiyle düzenlenen ve Düzce’nin otları ve bu otlardan yapılan yemeklerin tüm Türkiye’ye, hatta uluslar arası platformlarda duyurulduğu “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali’nin 5’incisi yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ünivesitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği festival, 26-27-28 Nisan tarihlerinde Anıtpark’ta düzenlenecek. 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yaptığı açıklamada organizasyona verdiği öneme vurgu yaparak Düzceli kadınların marifetli ellerinden çıkan birbirinden lezzetli yerel tatların vatandaşlarla buluşacağı etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.