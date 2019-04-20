Düzce nüfusunun yüzde 25,3’ü çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2018 yıl sonu itibariyle Düzce nüfusu 387 bin 844 iken, bunun 98 bin 172’sini çocuk nüfus oluşturdu.

Düzceliler bebeklerine Ömer Asaf, Zeynep ismini verdi

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılı sonuçlarına göre; Düzce ilinde yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Ömer Asaf, Ali Asaf, Alparslan, Ertuğrul ve Miraç en popüler kız isimleri ise Zeynep, Asel, Defne, Elif ve Zümra oldu.

Kız çocuk evlenme sayısı 95 oldu

Düzce ilinde Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı yüzde 3,8 oldu.

Okullaşma oranı yüzde 91,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Milli eğitim istatistiklerine göre; Düzce ilinde ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017/’18 öğretim yılında yüzde 91,2 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkeklerde yüzde 91,0, kızlarda yüzde 91,3 oldu.