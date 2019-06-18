Düzce merkezli iki ilde FETÖ operasyonu DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Karabük’te düzenlenen operasyonda ByLock kullanan 3 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Karabük’te düzenlenen operasyonda ByLock kullanan 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul ve Karabük illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Düzce Üniversitesinde daha önceki tarihlerde öğrenci olan ve örgüt yapılanması içerisinde ’bölge talebe mesulu’ olduğu anlaşılan ByLock kullanıcısı 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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