Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu Örgüt yapılanmasında "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul ve Karabük'te yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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