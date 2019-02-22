Düzce merkezli FETÖ operasyonu Operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 muvazzaf asker gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandığı tespit edilen 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri, Van ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 asker gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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