Düzce jandarması zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM şube Müdürlüğü ekipleri ile Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 2 şahsın Beyköy beldesinde uyuşturucu madde sattığına yönelik gelen istihbaratı değerlendirdi. Bu kapsamda şahıslar hakkında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şahıslardan uyuşturucu madde satın alan bir şahıs esrar maddesiyle yakalandı.

Şahıs “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçu ile çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonun devamına karar veren cumhuriyet savcısının talimatıyla devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda ise diğer şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli de çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.