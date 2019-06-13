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Düzce itfaiyesinde ihbarlar hassasiyetle değerlendiriliyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sık sık gündeme gelen kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme açıklaması yayımladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:00
Düzce itfaiyesinde ihbarlar hassasiyetle değerlendiriliyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sık sık gündeme gelen kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme açıklaması yayımladı. Açıklamada insan kurtarma çalışmalarının yanı sıra evcil ve yabani hayvan kurtarma ihbarlarının hassasiyetle değerlendirildiği belirtildi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada özellikle mahsur kalan sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşlarda büyük bir farkındalık oluştuğuna dikkat çekilerek kurtarmaya muhtaç hayvanlara müdahale konusunda hassasiyet gösterildiğinin altı çizildi. Açıklamada ihbarda bulunan vatandaşların mahsur kaldığını düşündükleri hayvanlara müdahaleden önce kendi doğal yaşamlarının seyrine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “İtfaiye Müdürlüğümüz asli görevleri kapsamında şefkat, sevgi ve tüm manevi değerler çerçevesinde azim, özveri ile itfai vakalar yönünden tüm canlıların kurtarılmasında aktif rol almaktadır. İnsan kurtarma vakaları ile birlikte birbirinden farklı olmak üzere evcil veya yabani tür canlılarımızın bizlere emanet olduklarının bilincinde, kurtarma hizmetleri tarafımızca yürütülmektedir. Değerli vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda sokak hayvanlarının özgürlüklerine, yaşam şekillerine müdahale ettiğimizi düşünmekteyiz. Kedi doğası gereği ağaca çıkabilir, çatıya çıkabilir ve kendisi inebilecek durumda olabilir. Mahsur kalmadığı durumda sizlerden gelen talep doğrultusunda bizim müdahalemizle bulunduğu yerden alınması yaşamını sıkıntıya sokabilir. Örneğin yuvasından düşmüş yavru kuşu herhangi bir kişinin elini uzatarak yerine koyabileceği durumda itfaiye aracı ile müdahalede bulunmak canlının doğasını olumsuz etkileyebilir. Bulunduğu alanda mahsur kalmış, hayati tehlikesi bulunan tüm canlıların kurtarılması asli görevimizdir.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:00
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