Düzce İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldı 31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde sandıktan çıkarak Belediye meclisine ve İl Genel Meclisi’ne girmeye hak kazanan isimler yapılan törenle mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli idareler seçimlerinde sandıktan çıkarak Belediye meclisine ve İl Genel Meclisi’ne girmeye hak kazanan isimler yapılan törenle mazbatalarını aldı.

Düzce İl Seçim Kurulunda yapılan mütevazi törene AK Parti il Başkanı Mustafa Keskin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengül ile seçilen il genel meclis üyeleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

AK Parti İl Genel Meclisi Merkez üyeleri; Dursun Ay, Hasan Aktürk, Şükrü Sert, Musa Küçük ve Çiğdem Günal, Çilimli İl Genel Meclis Üyeleri; Osman İlhan, Mustafa Özlü, Gölyaka İl Genel Meclis Üyeleri; Fazlı Koç, İbrahim Keleş, Gümüşova İl Genel Meclis Üyesi; Necmi Kurt, Kaynaşlı İl Genel Meclis Üyesi; Hasan Ergin mazbatalarını Düzce’de aldılar.

Akçakoca İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Ezer, Sinan Cumhur ve Yığılca İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Yılgın kendi ilçelerindeki seçim kurullarından mazbatalarını aldılar.

MHP İl Genel Meclis üyeleri merkez İsmail Arsal, Akçakoca Engin Özensel, Yığılca Ramazan Baltacı, Gümüşova Murat Çağlar, Kaynaşlı Öner Yaman ile Cumayeri Nazmi Çakıroğlu düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Düzce Belediye Meclisine seçilen AK Partili isimlerden Celal Kasapoğlu, Hüdaver Gösterişli, Mesut Sancaklı, Cihat İnan, Ergin Çelikağ, Bayram Ali Kubilay, Güler Güneş, Erdem Akalın, Nurullah Yıldız, Leyla Ağan, Burak Coşkun, Ahmet Çalışkan, Oya Kocaman, İlknur Yıldırım, Hasan Gündem, İlknur Bahar, Cemil Aksoy, Murat Aydın ve Hasan Küçük mazbatalarını aldılar.

Mazbatasını alan Düzce Belediyesi eski Belediye Başkanı İl Genel Meclis üyesi Dursun Ay, “AK Parti İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri olarak mazbatalarımızı aldık. Düzce’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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