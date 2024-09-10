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Teknoloji Düzce Bilim Merkezi bölgeye hizmet ediyor
Teknoloji

Düzce Bilim Merkezi bölgeye hizmet ediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:51:00 -
Düzce Bilim Merkezi bölgeye hizmet ediyor

Türkiye’nin 12’nci bilim merkezi olarak kısa süre önce kapılarını açan, yüzlerce çocuk ve genci bilim dünyası ile tanıştıran Düzce Bilim Merkezi, yaz döneminde başlattığı atölye etkinliklerini Eylül ayından itibaren daha kapsamlı olarak geleceğin bilim insanları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ve TÜBİTAK’ın destekleriyle Düzce’ye kazandırılan Türkiye’nin 12’nci Bilim Merkezi, her biri ayrı konseptte hazırlanan 6 farklı atölyede çocuk ve gençlere hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim yaşama imkanı sunuyor.

Yaz dönemini Robotik ve Kodlama, Uzay ve Havacılık, Temel Bilimler, Tasarım ve Üretim, Matematik ve Keşif Atölye etkinlikleri ile dolu dolu geçiren, ilginin her geçen gün arttığı Düzce Bilim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu etkinlikleri ile her yaştan bilim meraklılarına hizmet etmeyi sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki binasında bilim ve teknoloji uygulamalarının yapıldığı atölyelerin yanı sıra 52 farklı düzeneğin bulunduğu konsept sergi ile her yaştan ziyaretçiye bilimsel olguları deneyerek tecrübe etme ve keşfederek anlama imkanı sunan Bilim Merkezi, uzay ve havacılığa yönelik 17 yeni düzenek ile donanımını güçlendirecek.

17 YENİ UZAY VE HAVACILIK DÜZENEĞİ

Düzce Bilim Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Mart ayında hizmete giren Bilim Merkezi’nde yaz döneminde atölye faaliyetlerine ağırlık verdiklerini, Eylül ayından itibaren okulların açılması ile birlikte etkinlikleri daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Uzay ve havacılık alanında 17 yeni düzenekle Bilim Merkezi’nin donanımlarının güçleneceğini müjdeleyen Yılmaz, “Bu düzenekler arasında roket motoru, astronot kıyafeti, kara delik etkisi gibi uzay ve havacılığa yönelik çok eğlenceli düzeneklerimiz de olacak. Bu düzeneklerle birlikte Bilim Merkezimiz daha da cazip hale gelecek. 4 yaşından 94 yaşına kadar bilime meraklı her yaştan insanı bilim merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEYE HİZMET VERİYORUZ”

Ortalama her ay 800 çocuğa atölye faaliyeti verdiklerini anlatan Yılmaz, sergi alanlarının ise aylık ortalama bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Düzce Bilim Merkezi’nin yalnızca Düzce’ye değil, bölgeye hizmet ettiğini vurgulayan Yılmaz, yılsonuna kadar 20 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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