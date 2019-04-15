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Seçim 2019 Sayfası

Düzce Belediyesinde tasarruf dönemi araçlarla başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
Düzce Belediyesinde tasarruf dönemi araçlarla başladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, araç filosunda yapılan düzenleme sonrasında kullanım dışı kalan araçların iade edilmesi yönünde talimat verdi.


Düzce Belediye Başkanlığı görevine hızlı bir başlangıç yapan Dr. Faruk Özlü, belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacıyla başlattığı tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. Kısıtlı kaynakların en faydalı biçimde kullanılması konusunda tüm birimlere talimat veren Başkan Özlü, göreve geldiği ilk günlerde araç filosunu yakın markaja almıştı. Bunun üzerine üst düzey istişare toplantısı sonucunda, araç filosunda yapılan düzenlemeye ek olarak kullanım dışı kalan araçların iade edilmesi kararı verildi. Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Dr. Faruk Özlü “Seçim döneminde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek şimdi bunları hayata geçirme zamanıdır. Düzce Belediyesinin kaynaklarını en faydalı, yüksek verim gözeterek kullanacağımızı her fırsatta dile getirdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde filomuzu inceleyerek tüm araçların havuza çekilmesi ve ihtiyaç halinde buradan kullanılması konusunda fikir birliğine vardık. Şimdi de kullanım dışı olan araçlarımızı iade ederek belediye bütçemizi ciddi bir yükten kurtardık. Bu iade ile büyük oranda tasarruf elde ettik. Her icraatta, her hizmette azami fayda ve tasarrufu gözeterek çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:50
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