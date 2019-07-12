Düzce Belediyesinde kurum müdürleri değişti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birim müdürlerinde değişikliğe gitti. Yeni listede değişim ve yenilenme dikkat çekti.

Kurum içi verimliliğin artırılması amacıyla, birim müdürlerinde değişime gidildi. Gençleştirme, yenilenme ve değişimin ön plana çıktığı listelerde liyakat esas alındı.

Düzce Belediyesinde personelin çalışma verimliliğini artırmak, kadrolarda gençleşme ve yenilenmeyi sağlamak üzere liyakat ve yeterlilik sahibi personellerin uzmanlık alanına göre istihdam edilmesi yönünde çalışmalar yapacağını her fırsatta ifade eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüplanlarını hayata geçirdi.

Kurum içinde yeterli donanıma sahip yönetim kadrosu kurularak doğru noktalarda doğru kişilerle her işte başarıya ulaşacaklarını ifade eden Başkan Özlü, alanında uzman yeni isimlerin de bazı birimlerin başına getirildiğini ifade etti.

Hizmet kurumu olan belediyenin kadrosunu gençleştirme amacı ile böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Özlü “Her kurumda bu tip değişiklikler normaldir. Hiç kimse bunu kişisel algılamamalı, hep birlikte Düzce’nin geleceği için çabaladığımızı bilmelidir. Şimdi belediyemizde görev yapan müdürlerde değişiklik yapıyoruz. Kurum içinde yeni isimler olmasının yanı sıra, müdürlüklerimizde yaptığımız rotasyon ile iki yeni başkan yardımcımız olacak” dedi

Düzce Belediyesi Başkan yardımcıları ve müdürlük listesi ise şu şekilde oldu: “Başkan Yardımcıları: Hüdaver Gösterişli, Celal Kasapoğlu, Okan Özkasap ve Cengiz Tuncer, Özel Kalem Müdürü: Cihan Ünal, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Burçin Sarıcan, Mali Hizmetler Müdürü: Semra Şen, Bilgi İşlem Müdürü: Orhan Topçu, Ulaşım Hizmetleri Müdürü: Kenan Özen, Su ve Kanalizasyon Müdürü-Fen İşleri Müdürü: Samet Gümüş, Zabıta Müdürü: Sezgin Diner, Emlak ve İstimlak Müdürü: Hamit Erdoğan, Muhtarlık İşleri Müdürü: Ayşe Kılıç, Temizlik İşleri Müdürü: Emrah Gülmez, Kültür İşleri Müdürü: Dr. Ahmet Bilir, Sosyal İşler Müdürü: Yasemin Özel Uğurçelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Mezarlıklar Müdürlüğü: Kenan Albayrak, İtfaiye Müdürü: Mehmet Ali Kahraman, Teftiş Kurulu Müdürü: Abdulvahap Demirel.

Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer aynı zamanda Veteriner İşleri Müdürlüğüne, Başkan Yardımcısı Okan Özkasap Yazı İşleri Müdürlüğüne, Özel Kalem Müdürü Cihan Ünal ise Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vekalet edeceği bildirildi.