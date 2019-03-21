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Düzce belediyesinde bir ilk yaşandı

Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memurluktan asil memurluğa geçen personel için yemin töreni düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:12
Düzce belediyesinde bir ilk yaşandı

Düzce Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memurluktan asil memurluğa geçen personel için yemin töreni düzenlendi.


Düzce Belediyesi tarihinde ilk kez personeli için yemin töreni düzenledi. İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapan 9 zabıta ve 13 itfaiye eri düzenlenen törenle hem asil memur oldu hem de mesleklerine sadakat yemini etti. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Özel Uğurluçelik, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile personellerin katıldığı törende Başkan Ay yemin eden personeli tek tek tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:12
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