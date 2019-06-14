Düzce Belediyesi zarar eden et kombinesini özelleştirdi

Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde denetim konusunda eksiklerin olduğu ve yıllık yaklaşık 800 bin TL zarar ettiği ortaya çıkan Et Kombinası işletmesi için ihale düzenledi. İhaleyi Düzceli iş adamı Servet Sirvikaya aldı.

Düzce Belediyesi Et Kombinasının sağlıklı ve mevzuata uygun çalıştırılması amacıyla çalışmalara start verildi. Et kombinasında yaşanan sorunlara anında müdahale edilmesi talimatı veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, danışmanları ile birlikte yaptığı toplantının ardından tesisin ihaleye çıkarılması, denetimi belediyede olmak üzere özel işletme haline getirilmesi kararı vermişti. Bu karar kapsamında Encümen Salonunda, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Danışmanı Dr. Cengiz Tuncer ve ilgili birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen ihaleye tek katılımcı olarak Besi Çiftliği sahibi Servet Sivrikaya katıldı ve yıllık 86 bin 400 TL+KDV tutarı ile kombinanın işletme hakkını aldı.

İhale sonrası yapılan açıklamada “Vatandaşlarımız et kombinasının işletmesi ve mevzuata uygunluğu konusunda müsterih olsun. Düzce Belediyesi denetim sorumluluğu kendisinde olmak üzere tesisin işletme hakkını açık ihale usulü ile kiraya sunmuştur. Resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesisin işletmesi özel, denetimleri ise Düzce Belediyesine ait olacaktır” denildi.

Ayrıca tesis çevresinde bulunan kiralık dükkanlardan gelecek gelir de Düzce Belediyesine kazanç olarak yansıyacak ve bu sayede belediye kasasının toplam kazancı yıllık 250 bin TL’ye ulaşacak.