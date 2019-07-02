0553 313 94 23

Düzce Belediyesi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

Düzce Belediyesi Temmuz ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:16
Düzce Belediyesi temmuz ayı ilk toplantısı yapıldı

Düzce Belediyesi Temmuz ayı birinci oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapıldı.


Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi merkez hizmet binası meclis salonunda Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında düzenlendi. Toplantıda yeni müdürlük kurulmasından şirket isimlerinin değişimine kadar birçok önemli karar alındı.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ayrılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmasına yönelik talebin ilgili komisyona havale edildiği toplantıda belediyeye bağlı KİT’ler İNTAŞ ve YEYPAŞ’ın isimleri değiştirilerek BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. ve BELTAŞ İnşaat A.Ş. oldu. Ayrıca sosyal tesisleri işletmek ve turizm konusunda girişimler yapmak üzere belediye bünyesinde yeni bir şirket kuruldu. BELTUR Tur. San. Ve Tic. A.Ş. isimli şirket ile işletme ve iştiraklerin yönetimi sağlanacak.



Alparslan Türkeş Adı Düzce’de yaşayacak


Öte yandan Merhum MHP Lideri Alparslan Türkeş’in Düzce’de bir cadde, park ya da sokağa isminin verilmesini öneren meclis gündemi toplantıda görüşülerek Uzunmustafa Mahallesinde bulunan 853. Bulvar’ın (Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı ile Kuyumcuzade Bulvarı arasında, Doğu-Batı yönlü 25.00 metre en kesitli imar yolu) adının Alparslan Türkeş Caddesi olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısı, bir sonraki oturumun 4 Mayıs Perşembe günü saat 18:00’de yapılmasına karar verilmesinin ardından sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Defne serüveni başlıyor
    1. Defne serüveni başlıyor
    2. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    3. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    4. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    5. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    6. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    7. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    8. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    9. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    10. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    11. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    12. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    13. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    14. Kafasına sac düşen işçi yaralandı
    15. Yıllarca kadavra olmak için yaşadı,..
    16. Çorum’da yangın
    17. Erzincan'da otomobil ile hafif ticari..
    18. Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne..
    19. Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır..
    20. Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin..
    21. Zirvede büyük heyecan
    22. Uzmanlar uyarıyor! Bu e-postaları..
    23. Sokak merdivenlerini gökkuşağı gibi..
    24. Rektör Şahin, Irak’ta temaslarda..
    25. "Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu"
    26. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    27. Emniyet güçlerine iftira atan HDP’li..
    28. Tarihe yolculuğun dördüncü etabı..
    29. Otomobilin çarptığı küçük kız yaralandı
    30. San Francisco’lu isim Mursi’yi övdü,..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız