Düzce Belediyesi şirketleri uzmanlaşacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Temmuz ayı ilk oturumunda önemli kararla alındı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İNTAŞ A.Ş. ve YEYPAŞ A.Ş.’nin isimleri değiştirilirken belediyeye bağlı sosyal tesislerin yönetimi için yeni bir şirket kurulması kararlaştırıldı.

Düzce Belediyesi Temmuz ayı il meclis toplantısı Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında düzenlendi. Merkez hizmet binası meclis salonunda düzenlenen toplantıda belediye şirketleri için önemli kararlar alındı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri olan İNTAŞ A.Ş. ve YEYPAŞ A.Ş.’nin isimlerinin değiştirildiği toplantıda Düzce BELTUR Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı yeni bir şirket kurulması kabul edildi.

İNTAŞ artık DÜZCE BELKA olarak hizmet verecek

Düzce Belediyesi kamu hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla özellikle belediye gelirlerinin arttırılması yönünde yapılacak girişimler kapsamında şirketlerin uzmanlaştırılması üzerinde çalışmalar yapıldı. Öz kaynakların arttırılması amacıyla şirketlerin vaziyet raporlarını inceleyen Başkan Özlü yeni sistem ile adı DÜZCE BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. olan İNTAŞ A.Ş.’nin 696 KHK ile kadroya geçen taşeron personelin de bağlı olması nedeniyle yalnızca insan kaynağı ve personel yönetimi sorumluluğu alması yönünde düzenleme yapılması talimatı verdi.

YEYPAŞ artık DÜZCE BELTAŞ

Aynı şekilde diğer belediye şirketi YEYPAŞ A.Ş.’nin de durumu hakkında inceleme yapan Özlü, bilirkişilerle yaptığı istişareler sonucu belediyeye ait üretim şantiyeleri, bazalt üretim ve taş işletme tesisleri ile faaliyetlerinin sınırlandırılması, alt yapı ve üst yapı alanlarında uzmanlaştırılması talimatı verdi. Adı DÜZCE BELTAŞ İnşaat A.Ş. olarak değiştirilen şirketin en önemli amacı, yönetimde bulunan uzman kişiler ile kurum gelirlerini öz kaynakları kullanarak artırmak olacak.

Turizme can suyu DÜZCE BELTUR

Öte yandan Düzce’de bir ilki gerçekleştiren Başkan Dr. Faruk Özlü, şehrin turizm potansiyeline yönelik önemli bir karara imza attı. Gelir kaynaklarının artırılması konusunda yapılan toplantılar sonucunda belediyeye bağlı sosyal tesislerin vatandaşlara hizmet konusunda üst standartlara taşınması ve turizm kaynaklarının değerlendirmesi amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

Düzce BELTUR Tur. San. ve Tic. A.Ş. adıyla resmen faaliyete giren şirketin öncelikli üç görevi olacak. Bunlardan ilki belediyeye ait sosyal tesisleri üstlenerek buradaki hizmet kalitesini artırmak, ikincisi bu sosyal tesislere ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşları teşvik etmek amacıyla ring seferler düzenlemek olacak. Son ve önemli görevi ise Düzce’yi önce ulusal çapta daha sonra da uluslararası turizm sektöründe parlayan bir yıldız haline getirmek olacak. Bu amaçla şirket eliyle uluslararası tur organizasyonlarının rotasına Düzce’nin de eklenmesi için girişimler yapılacak.

Ayrıca şirket Düzce’de turizmi canlandırmak üzere başta belediye sosyal tesisleri olmak üzere il genelindeki yayla, şelale, göl ve kamp alanlarına turistik geziler düzenleyecek. Yerli ve yabancı turisti hedefleyen çalışmaların yanı sıra Erguvan, Melen Su Park, 15 Temmuz, Aydınpınar, Samandere, ve Kusursuz Kafe sosyal tesislerinin işletmesini üstlenecek. Ayrıca Konuralp için hazırlanacak bölgenin tarihi yapısına uygun işletmelerin sorumluluğu da bu şirkette olacak.