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Düzce Barosu tarihinde bir ilki başardı

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemelerinde Düzce Barosu Stajyer avukatları bölge 2.

25 Haziran 2019 Salı 17:36
Düzce Barosu tarihinde bir ilki başardı

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemelerinde Düzce Barosu Stajyer avukatları bölge 2.’nci oldu. Baro tarihinde bir ilk olan ve bölge ikinci olan stajyer avukatlar için Düzce Barosunda teşekkür programı düzenlendi.



Türkiye Barolar Birliği tarafından bu yıl 6.’ncısı yapılan Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasında Düzce Barosu tarihinde bir ilki başardı ve bölge 2.’liğini kazandı. Yarışmaya girerek bölge 2.’ncisi olan ve Düzce Barosunda staj eğitimlerini yapan Stajer Avukatlar Rümeysa Yüce, Süreyya Çevirgen, Özge Güvenç, Ceyda Mali’ye ve onları yarışmaya hazırlayan Av. Elif Şenol Piroğlu, Av. Bahar Yılmaz Temel, Av. Ayşe Funda Hiçyılmaz ve Av. Salih Demir’e, ödülleri verildi. Düzce Barosunda yapılan ödül törenine Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Hidayet Can ile baro üyesi avukatlar ve stajer avukatlar katıldı.



Düzce Barosu Staj Eğitim Merkezi ve yarışma hakkında bilgiler veren Baro Başkanı Av. Azade Ay, “Başarıya ulaşılan bir döne. Gerçekten güzel oldu. Yaklaşık 3 yıldır staj eğitim merkezinde etkin bir şekilde çalışıyoruz. Kurumsallaşma adına staj eğitim merkezi farklı bir kulvarda oluştu. 3 Yılın sonunda gelen bir başarı. Dilerim önümüzdeki yıllarda Türkiye 1.’ncisi de oluruz. Staj eğitim merkezimiz zorlu süreçlerden geçti. Varoluş savaşı verdi. Bu varoluş savaşının ardından başarının gelmesi beni çok sevindirdi. Özel başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir başarı oldu. Bu yıl bölge 2.’liği geldi ama sistem oturdu seneye Türkiye 1.’liği bekliyoruz artık. Düzce Barosu staj eğitim Merkezi sistemi oturmasından dolayı umudum var ve ben gençlere güveniyorum. Düzce Barosu kendi içinde stajyer yetiştiren bir barodur. Artarak devam edecektir bu. Bize düşen ise elimizden geldiğince stajyer avukatlarımızı geleceğe ve mesleğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Staj eğitim merkezinin kurulma nedeni de budur zaten. Sadece bu yarışmalar değil, meslektaşlarımızın mesleğe en iyi şekilde hazırlanmalarıdır” dedi.



Düzce Barosunun tarihinde ilk defa böyle bir başarı elde ettiğini belirten Av. Azade Ay, “Bu başarı Düzce Barosu tarihinde bir ilktir. Elemelere gittiğimizde de grubumuzda çabuk eleneceğimizi düşünüyorlardı. 1.8 puanlık bir farkla birinciliği kaçırdık. Bu başarı ile Düzce Barosuna bakış açısı değişti. Zaten Düzce Barosunun Birlikte farklı bir yeri vardır. Bunu başarmaya çalışıyoruz. Düzce Barosunun adının yakışır şekilde duyurulması için çalışıyoruz. Her bir avukatımız bizim için değerlidir. Birtakım şeylerin değiştiğini ve insanların bize bakış açısının değiştiğini de düşünüyorum. Ayrıca sadece staj eğitim merkezi olarak değil, şiddete uğrayan kadınlar için, istismara uğrayan çocuklar için komisyonlarımız var. Ayrıca spor komisyonumuzda var. Bu sene masatenisi takımımız il birincisi olarak Baromuzu başarı ile temsil etmiştir. Bölge elemelerinde temsil etmiştir. Türkiye finallerine kalmıştır. Orada da gruptan çıkmayı başarmıştır. Yine bu da bizi onurlandıran ve gururlandıran bir konudur. Yine Düzce seçimlerinde olduğu gibi Düzce Barosu İstanbul seçimlerinde seçim güvenliği konusunda aktif rol almıştır. Üyelerimizin tamamı seçmenin tercihinin sandığa yansıtılması noktasında ciddi emek vermiştir. Ben bu bağlamda demokrasiden yana hukuktan yana tavır koyan siyasi görüşü ne olursa olsun bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” dedi.


Masa tenisinde Düzce Barosu bir üst lige çıktı


Kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Düzce Barosunu temsil eden masa tenisi takımı oyuncuları Av. Teoman Yaman, Av. Emrah Yavuz ve Celil Şahin’de düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Barosu adına turnuvalarda yarışan Düzce Barosu sporcularına ödüllerini ve kupalarını verdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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