Sel felaketinin yaşandığı Düzce, afet bölgesi ilan edildi Sel felaketinin yaşandığı Düzce, afet bölgesi ilan edildi.

Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Ayrıntılar Geliyor...

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