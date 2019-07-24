Sel felaketinin yaşandığı Düzce, afet bölgesi ilan edildi
Sel felaketinin yaşandığı Düzce, afet bölgesi ilan edildi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
Düzce, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.
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