Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar! ODTÜ'lü ibneler provokasyona hazırlanıyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

ODTÜ'de KYK yurdunun yapımı için çalışmaları engellemek isteyen bir grup provokatör sözde 'öğrenci', 14 Temmuz Pazar günü yapacakları eylem için duyuru paylaştı. Mesajda, "Direnişi büyütmek ve bu işgale karşı sesimizi yükseltmek için sen de 14 Temmuz Pazar günü Kavaklıkta ol!" ifadeleri kullanıldı. LGBTİ'li grup iktidara hakaret ettiği paylaşımında, "Temeli doğayı talanla atılmış, LGBTİ+fobik politikaları olan, ruhsatsız ve hukuksuz bir KYK yurdunu yaptırmayacağız!" sözleriyle kanunlara meydan okudu.

"CHP, HDP, TMMOB arkalarında"

Geçtiğimiz gün CHP'li Gamze Taşçıer ile HDP'li Dersim Dağ'ın da Kavaklık adlı bölgeye giderek destek verdiği öğrencilere TMMOB ve LGBTİ'li azgınlar da omuz verdi. İstanbul'da da bazı gruplar ODTÜ'deki provokatörlere destek olarak sokak eylemleri yapmışlar ve polis müdahalesi ile karşılaşmışlardı. Büyük gün olarak Pazar'ın duyurulmasından sonra başkentte emniyet önlemlerinin arttırılması bekleniyor.