Suriye Türkmen Meclisi Başkanı: TSK ile birlikte Münbiç'e gireceğiz!

Kendisi de Münbiç doğumlu olan Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münbiç konusunda varılan mutabakatın Münbiçliler ve Suriyeli Türkmenler için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Bunun bir diploması başarısı olduğunu belirten Cuma, şöyle konuştu:

"Bunun arka planında Türkiye'nin bir siyasi kararlılığı var. Amerikalılar Obama döneminde verdiği sözleri tutmadılar. TSK ile birlikte Münbiçliler olarak oraya beraber gireceğiz. Artık o bölgede terör kalmayacak, zulüm bitecek ve huzur olacak. Biz o anı bekliyoruz. Münbiç mutabakatının en önemli noktası takvime dayalı olmasıdır. Bugün bizim için tarihi bir gündür. Bundan sonra o bölgede sadece ve sadece Münbiçliler olacak, Münbiç'i Münbiçliler yönetecek. Bundan sonra kimsenin evi gasp edilmeyecek, kimseye zulüm edilmeyecek."

"MÜNBİÇLİLER PYD, PKK, YPG'DEN NEFRET EDİYOR"

Cuma, Münbiç'te artık yeni bir döneme girildiğine dikkati çekerek, bölgenin huzur ve istikrarı için Türkiye'nin uluslararası alanda büyük mücadele verdiğini ve bunun karşılığını almaya başladığını aktardı.

Vatanlarına dönmek isteyen binlerce Münbiçli'nin gözü ve kulağının oradan gelecek güzel haberde olduğunu dile getiren Cuma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz aslında sadece bir terör örgütünden kurtulmayacağız, aynı zamanda evlerimize döneceğiz. Münbiçliler artık PYD, PKK, YPG'den nefret ediyor ve onların zulmünden bıkmışlar, kurtulmak istiyorlar. Şu anda orada bulunan örgüt son zamanda her türlü hileye başvurdu. İsim değiştirdiler, kılıf değiştirdiler her türlü düzenbazlığı yaptılar. Ama artık bunlar bir işe yaramıyor. Bugün onların orada son nefesleri olacak. Çok çırpınıyorlar ama artık nafile çünkü karşılarında TSK ve Münbiçliler var."

"BU YOL KANDİL'E GİDEN BİR YOLDUR"

Cuma, ABD'nin kendilerine verdiği sözü yıllardır tutmadığını kaydederek, bu gelişme sayesinde sözlerin de yerine geleceğini aktardı.

Bölgede terör unsurlarının artık barınamadığını anlatan Cuma, "Türkiye bu konuda çok kararlıdır. Bu bölgede terör unsurları artık barınamayacak. Bundan sonra Fırat'ın doğusuna da geçilecek. Oradaki insanlar da Türk bayrağını bekliyorlar. O bölgelerde terörden temizlenecek. Bu yol Kandil'e kadar giden bir yoldur. Bu bölge artık huzuruna kavuşacak." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Araplardan oluşan, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.