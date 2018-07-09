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Suriye devlet basını duyurdu! "İsrail savaş uçağını düşürdük"

Suriye devlet basını Pazar günü Humus vilayetindeki T4 hava üssünü hedef alan bir İsrail savaş uçağının, Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu ve üsse fırlatılan füzelerin de havada imha edildiğini bildirdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
Suriye devlet basını duyurdu! "İsrail savaş uçağını düşürdük"

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın akşam saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Humus ilinde yer alan, İran destekli yabancı grupların da kaldığı T4 hava üssüne füze saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Ajansın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Savunma sistemlerimiz, İsrail'in T4 hava üssüne saldırısına karşılık vererek birkaç füzeyi düşürdü. Sistemlerimiz, saldırıyı yapan uçaklardan birini vurdu, diğerlerini de geri çekilmeye mecbur bıraktı" ifadelerine yer verildi.

İsrail makamları henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, son 3-4 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
  1. iran
  2. İsrail
  3. şam
  4. dera
  5. humus
  6. esed

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