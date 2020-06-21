Duyurdukları yeni bilgi gündemi altüst etti: Rusya’ya karşı filoları F-35’lerle dolduruyorlar

Deniz, kara ve hava birliklerinin modernizasyonunu sürdüren Polonya, filosunu da beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerle donatmaya hazırlanıyor. Polonya, sipariş ettiği 32 adet F-35 savaş uçağıyla hem Rusya’ya karşı kendini savunmayı hem de filosunu Avrupalı müttefiklerinin önüne geçirmeyi hedefliyor.

Aksam.com.tr’nin National Interest’ten aktardığı habere göre, NATO içerisinde elit bir konuma yükselmeye çalışan Polonya, hemen kapısındaki Rusya tehdidine karşı elini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Rusya’ya karşı ABD ile kurmaya başladığı yakın ilişkiler ve ülkesinde ağırladığı ABD askerî birliklerine ek olarak filosuna 32 adet F-35 savaş uçağı katmak isteyen Polonya, bu vesileyle Avrupalı müttefikleri Almanya ve Fransa’dan daha iyi bir hava filosuna sahip olmayı amaçlıyor.

Hâlihazırda filosunda Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 savaş uçakları bulunan Polonya, 32 adet F-35’in yanı sıra pek çok yan ürün ve hizmet için toplamda 6,5 milyar dolara anlaşmıştı.