"Duyum ötesi tespitlerimiz var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin işlem ve kayıtlarının kopyalanmasının mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Özellikle 31 Mart'la 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var." dedi.

İmamoğlu, eski İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlarından Atalay Şahinoğlu’nun Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dün havalimanında karşılaması ve bugün cenazede yaşanan diyaloglarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, "Biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendileri Cumhurbaşkanımız, biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yız. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben her zaman bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Daha önce de söyledim, fırsat bulursam merhabalaşırım, fırsat bulursam kucaklaşırım, bu ülke adına, bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur." diye konuştu.

İmamoğlu, merhabalaşmanın ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini kutladığını, Erdoğan'ın da kendisinin kandilini tebrik ettiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, bir basın mensubunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Memur-Sen programında yaptığı konuşma ve bugün Twitter'dan paylaştığı birlik beraberlik paylaşımlarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Ben de tweetlerini beğendim. Keşke demir hiç ısınmasaydı. Seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabii ki barış olsun, huzur olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için kazanım. Teşekkür ediyoruz. Olan açıklamadan memnunum." ifadelerini kullandı.

- "Ne yazık ki bazı tespitlerimiz var"

Belediyenin veri tabanıyla ilgili direktifinin "Kozmik odaya giriliyor, bunu alıp başka yerlere verecek." şeklinde yorumlara yol açtığı yönündeki soruyu yanıtlarken İmamoğlu, bu iddiaların gerçek olmadığını bildirdi.

Kendilerinin kamu adına görev yaptıklarını ve kamunun verilerini de korumak zorunda olduklarını vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda görevli arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan arkadaşlarımız, belediyenin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaştığı firmanın bir görevlisi tarafından mevzuata uygun, saklanacağı alan kanuna uygun şekilde ve aynı zamanda zapt altına alınarak 31 Aralık tarihli, 31 Mart tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması adına, gerektiğinde oradaki süreçlerin tekrar irdelenmesi adına. Çünkü özellikle 31 Mart'la 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur, bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızasıdır, onu koruyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kamuya şeffaf olma sözü verdiklerini belirterek, "Kamuya zarar veren, eksik işlem yapıldığında hem kamuoyuna duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevdeyiz. Umuyor ve diliyorum ki devletimize, milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Ama ne yazık ki bazı tespitlerimiz var. Netleştikten sonra paylaşacağız." dedi.