Duygularla akıllı olmak konuşuldu

Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından ’duygularla akıllı olmak’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Makina Mühendisi Cenk Oskay verilen konferansta, çoklu zeka teorisi açıklanarak sözel ve sayısal zeka unsurları anlatıldı. Oskay, “Sözel zekâ, dilsel kapasite, sosyal kapasite, kişisel kapasite, doğacı kapasiteden oluşurken, sayısal zekâ, matematiksel mantıksal kapasite, görsel mekânsal kapasite, işitsel kapasite, bedensel, kinestetik kapasiteden oluşur” dedi.

Duyguyu; “Kendine özgü ruhsal hareket ve hareketlilik” olarak tanımlayan Cenk Oskay, duygunun neden önemli olduğunu ise "Çünkü duygular kontrolsüz ifade edilebilir, göz ardı edilebilir, öğrenmeyi, ilişkileri, davranışlarımızı, kararlarımızı etkiler. Duygular bulaşıcıdır" şeklinde açıkladı.

Duygu yönetimini anlatan Oskay, “Fark et, adlandır, kontrol et, akışa bırak, izle ve beyan et Tepki değil, yanıt verin. Dışarıya bakan rüya görür, içine bakan uyanır” diye konuştu.