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Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi

14 Şubat Sevgililer Gününde eşine anlamlı bir hediye vermek isteyen Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi

14 Şubat Sevgililer Gününde eşine anlamlı bir hediye vermek isteyen Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Boztekin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi’ne bir miktar para bağışında bulundu.


Öğretmen eşi Nilgün Boztekin alacağı hediyenin parasını şehit aileler gaziler derneğine bağışlayan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Boztekin, bağış makbuzunu da eşine Sevgililer Günü dolayısıyla hediye edecek. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyelerini ziyaret eden Dr. Serdar Boztekin, sergilediği davranışla herkesi duygulandırdı. Boztekin, 14 Şubat Sevgililer gününde eşine hediye almak yerine bağışta bulundu. Dr. Boztekin derneğe bağışladığı paranın makbuzunu da eşine 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hediye edeceğini söyledi.


Vatan için canını veren şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman başının tacı olduğunu belirten Boztekin; “Eşime 14 Şubat’ta hediye alacaktım. Eşim benden hediye almak yerine parayı şehit aileleri ve gaziler derneğine bağışlamamı istedi. Ben de olur dedim. Dernek başkanımız İsmail beyi, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek bağışımızı yaptık. Bağış makbuzumuzu da aldık. 14 Şubat Sevgililer Gününde eşime bağış makbuzunu hediye edeceğim. Vatanımı, bayrağımı ve milletimi seviyorum. Vatanımız için ne yapsak azdır. Bu vatanı şehit ve gazilere boşluğuz. Bu vatan olmasa ne aşk, ne sevgi ve aile olur. Her şey bu vatan ve milletimiz için” dedi.


Dr. Serdar Boztekin’in göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Kumartaşlı, bunun en güzel Sevgililer Günü hediyesi olduğunu vurguladı. Kumartaşlı, “Serdar bey derneğimizi ziyaret etmek istedi. Bizler de kendisini ağırladık. Ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduk. Ziyareti esnasında eşine Sevgililer Gününde alacağı hediyenin yerine derneğe bağış yapmak istediğini söyledi. Bağış makbuzunu da eşine hediye olarak vereceğini ifade etti. İlk önce çok şaşırdık ve duygulandık. Ama bu hassas davranışı bizi çok mutlu etti. En güzel Sevgililer Günü hediyesini derneğimizden alarak eşine hediye edecek. Kendisine şahsım ve dernek üyelerim adına teşekkür ediyorum. Serdar bey çok bir davranış ve örnek sergiledi” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:40
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