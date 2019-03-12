Duygulandıran İstiklal Marşı filmi İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 98.

İstiklal Marşı’nın TBMM tarafından kabulünün 98. yıldönümü dolayısıyla imam hatip lisesi öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı filmi izleyenleri duygulandırdı.

Ankara Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asuman Yüksel ve öğrenciler tarafından hazırlanan filmde, öğrenciler ve Gölbaşı halkı İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını tek tek okudu.

Filmin sonunda ise imam hatip lisesi öğrencilerinin yaptığı ay-yıldız figürü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezindeki polislerin görüntüleri duygulandırdı.

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