0553 313 94 23

Duygulandıran görüntü! Yaralıyken bile yavrularını ihmal etmedi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde karnındaki yara nedeniyle yürüyemeyen sokak köpeği, yaralı olmasına rağmen 4 yavrusunu emzirmeye devam etti.

19 Temmuz 2018 Perşembe 20:42
Duygulandıran görüntü! Yaralıyken bile yavrularını ihmal etmedi

Çınargeçidi Mesire Alanı'ndaki oyun parkında yaralı bir köpeği gören vatandaşlar hemen Andırın Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Karnındaki yara nedeniyle yürümeyen köpek ise yanındaki 4 yavrusunu emzirmeye devam etti. Yarası nedeniyle ayağa kalkamayan köpeğin yavrularını emzirmesi vatandaşları duygulandırırken, çocuklar da anne köpeğe et, yavrulara ise süt getirdi.

Vatandaşların yakından ilgilendiği anne köpek ile 4 yavrusu, yetkililerin bilgi vermesi üzerine parka gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından alınarak Hayvan Barınağı'na götürüldü.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 20:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı
    1. Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna..
    2. Meyvelerin kararmaması için ne..
    3. Uykusuzlukla baş etmenin yolları..
    4. Oktar Babuna'nın topladığı kanlara ne..
    5. Donald Trump'tan AB'ye çok sert tepki!
    6. Spor dünyasını üzen ölüm!
    7. Komşuda kırmızı alarm! Ordu harekete..
    8. Duygulandıran görüntü! Yaralıyken bile..
    9. Şişkinlik sorunuyla nasıl baş edilir?
    10. "Halime Sultan"ın yeni dizisi belli oldu
    11. Polis maganda damadı enseledi
    12. Evde küpe çiçeği bakımı
    13. Meyve salatası nasıl yapılır?
    14. İşte eski bakanların yeni görevi
    15. ABD'den flaş Türkiye açıklaması:..
    16. Ağız kuruluğuna dikkat!
    17. Koç'un başkanlığı Büyükelçi'yi..
    18. İOKBS burs ödemeleri ne zaman? 2018..
    19. CHP'de kimler Kılıçdaroğlu'nu istemiyor?
    20. Sahibinden en uygun bedelli askerlik..
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak