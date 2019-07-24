Duyarsız sürücüler drone ile belirlendi

Yaya öncelikli trafik yılı çerçevesinde Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yaya geçitlerinde drone ile uygulama yaptı. Denetimlerde çocuk arabasıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kadına bile yol vermeyen sürücüler ceza yemekten kurtulamadı. 25 dakika süren denetimde 16 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

Düzce’de Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzce şehir merkezinde yaya öncelikli trafik uygulaması yapıldı. Drone ile yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler belirlendi. 25 dakika süren denetimler sırasında çocuk arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlar bile araçlara yol vermek zorunda kaldı. Şehir merkezinde yapılan denetimler 25 dakika sürdü. Denetimlerde yayalara öncelik tanımayan 16 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Yaya geçidinde yayalara yol vermemenin cezası 488 lira olurken ekiplerin uygulamaları farklı zamanlarda gerçekleştireceği öğrenildi.