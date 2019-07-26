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Duyarlı vatandaşlardan yaralı köpeğe yardım

Sinop’ta yaralı halde bulunan köpek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu Sinop Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:08
Duyarlı vatandaşlardan yaralı köpeğe yardım

Sinop’ta yaralı halde bulunan köpek, vatandaşların uzun uğraşları sonucu Sinop Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağına teslim edildi.


Ordu Mahallesi’ne babasının mezarını ziyaret etmek için uğradığı çeşmede yaralı köpeği fark eden Seyit Özen, köpeğe yardım etti. Özen’in bu duyarlı davranışı yaralı köpeği tekrar hayata bağladı.


Seyit Özen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sabah babamın mezarını ziyarete geldim. Mezarlığın yakınındaki çeşmeden su doldurmak istedim. Çeşmenin başına geldiğimde yaralı köpeği fark ettim. Terk edilmiş ve yaralı halde burada resmen can çekişiyordu. Köpeği bu halde bırakamazdık. Tanıdıklarımıza rica ettik. Belediyeyi aradık. Çok uğraştık ama sonunda sağ olsunlar belediye veterineri geldi ve yaralı köpeği aldı” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:08
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