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Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay uğurladı

Çanakkale Savaşı’nın zorluklarına dikkat çekmek ve savaşın başladığı tarihte orada olmak amacıyla İzmir’den Çanakkale’ye kanolarıyla yola çıkan maceracı çifti, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay uğurladı.

14 Nisan 2019 Pazar 10:55
Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay uğurladı

Çanakkale Savaşı’nın zorluklarına dikkat çekmek ve savaşın başladığı tarihte orada olmak amacıyla İzmir’den Çanakkale’ye kanolarıyla yola çıkan maceracı çifti, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay uğurladı. Tugay, “Gösterdiğiniz duyarlılık nedeniyle size minnettarız” dedi.



Çanakkale Savaşı’nın zorlukları konusunda farkındalık sağlamak isteyen İlker ve Gülhun Gürbüz çifti, İzmir’den Çanakkale’ye 9 gün boyunca kano ile kürek çekecek. Çanakkale Kara Savaşları’nın başladığı tarihte orada olmak üzere iki ayrı kano üzerinde 180 deniz mili (330 km) gidecek olan çifti, yola çıktıkları Karşıyaka Yelken Kulübü’nden Belediye Başkanı Cemil Tugay uğurladı. Duyarlı davranışı nedeniyle çifti tebrik eden Başkan Tugay, “Harika bir iş yapıyorsunuz. Karşıyaka Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Dönüşünüzde de sizleri Karşıyakamıza bekliyoruz” diye konuştu.



“Bizi unutmayın yeter”


Etkinliklerini sosyal medya da dahil olmak üzere tüm platformlarda “Bizi unutma” başlığıyla gerçekleştirdiklerini belirten İlker Gürbüz, Başkan Tugay’a sözleri nedeniyle teşekkür etti. Zorlu bir yolculuğun kendilerini beklediğini kaydeden Gürbüz, İzmir Körfezi’ni geçtikten sonra konaklayacaklarını, ardından Foça’da bir söyleşiye katılıp yollarına devam edeceklerini belirtti. 2015 yılından beri Çanakkale’ye kürek çektiklerini belirten Gürbüz, “Daha önce İstanbul’dan Çanakkale’ye kürek çekmiştik. Bu kez İzmir’den gidiyoruz. Çift olarak Çanakkale Savaşı’nın tarihimizde çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor ve bu konuda farkındalığı artırmak istiyoruz. Şehitlerimizi unutmamamız gerektiğine inanıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Kendisinin grafik tasarımcı, eşi Gülhun Gürbüz’ün bir ilaç firmasının satış müdürü olduğunu belirten İlker Gürbüz, yıllık izin sürelerini tatil yapmak yerine bu şekilde değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. Gürbüz çiftini, 6 yaşındaki kızları Mira da uğurladı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:55
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