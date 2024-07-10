Duyan inanamadı: Bu aracı alan yakıta para vermiyor! 100 kilometrede 10 lira yaktı! Ödeyemeyenlere büyük kıyak!

Dünyaca ünlü otomotiv markası Dacia, ürettiği elektrikli SUV modeli ile büyük bir ilgi topluyor. Dacia Spring, 100 kilometrede sadece 10 TL yakarak ekonomik ve çevre dostu bir seçenek sunuyor. Otomotiv sektöründe yaşanan büyük dönüşümle birlikte, elektrikli motorlu araçların popülaritesi artarken, Dacia da bu yarışta geri kalmamak adına Spring modeliyle dikkat çekiyor. Uygun fiyatı ve eşsiz tasarımıyla araç sahibi olmak isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geliyor.

Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm, elektrik motorlu araçların popülaritesini artırdı. Dacia'nın ürettiği Spring modeli, 100 kilometrede sadece 10 TL yakarak bu alanda büyük bir avantaj sunuyor.

Uygun fiyatı ve şık tasarımı ile dikkat çeken Dacia Spring, Türkiye pazarında da satışa sunuldu.

Ekonomik ve çevre dostu bir seçenek arayan sürücüler için ideal bir tercih olan bu model, düşük enerji maliyeti ile öne çıkıyor.

Otomotiv sektöründe elektrikli motor dönüşümü kapsamında üretilen ve Türkiye pazarında da satışa sunulan Dacia Spring, göz alıcı tasarımı ve özelliklerinin yanı sıra, düşük enerji maliyeti ile araç sahibi olmak isteyenlerin bir numarası oldu.

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100 KM’DE SADECE 10 TL YAKIYOR

Konu yakıttan tasarruf etmek olunca otomobil kullanıcılarının göz bebeği konumunda olan Dacia Spring, hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek olarak insanların kullanımına sunuluyor.

Elektrikli motora sahip araçlar, içten yanmalı motorlara göre daha verimli bir sürüş sunarken, özellikle ülkemizde ardı ardına gelen akaryakıt zamlarından dolayı da vatandaşların ilk tercihi oluyor.

Yakıtı adeta koklayan Dacia Spring, 100 kilometrelik bir yolculuğu ortalama 10 TL gibi inanması güç bir maliyetle tamamlıyor.

Elektrikli araç kullananların en büyük sorunlarından biri olan şarj süresi de Dacia Spring için geçerli değil. Dacia Spring, eşsiz hızlı şarj özelliği sayesinde çok kısa bir sürede bataryasını doldurabiliyor.

Şarj istasyonunun kapasitesine bağlı olarak tam dolum süresi değişiklik gösterse de ortalama olarak 1 veya 2 saat arasında bataryasını tam şekilde doldurabiliyor.

Uzun yollarda da etkili olabilmesi için tasarlanan bu elektrikli SUV, tam dolu batarya ile yaklaşık 300 kilometre yol gidebiliyor. Üstelik son teknoloji kullanılarak üretilen bu SUV, güncel olarak 885 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.