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Duvarlara 15 Temmuz'u çizdiler

İstanbul Beykoz'da bazı cadde ve sokaklardaki duvarlara 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar resmedildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:14
Duvarlara 15 Temmuz'u çizdiler

Beykoz'da, bazı cadde ve sokaklardaki duvarlara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananlar resmedildi.

Beykoz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bazı ressamlar, TBMM ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe gecesinde yaşananları duvarlara yansıttı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve şehit Ömer Halisdemir'in resminin de çizildiği duvarlara ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ile "Sen, ben yok, biz varız, birlikte Türkiyeyiz." yazıları yazıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:14
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