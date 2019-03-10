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Ankara'da duvarları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde duvarları çatlayan 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

10 Mart 2019 Pazar 09:13
Ankara'da duvarları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi

Başkent Ankara'nın Altındağ ilçesinde duvarları çatlayan 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 dairede duvarlar çatladı

Altındağ Plevne Mahallesi Eflatun Sokak'taki 4 katlı Dursunbaba Apartmanı'nın 2 dairesinin duvarında çatlaklar oluştu.

AFAD, polis ve zabıta geldi

Durumu fark eden apartman sakinleri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekiplerine haber verdi.

Olay yerine AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tahliye edildi

Çatlakların meydana geldiği dairelerde inceleme yapan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

Polis, durumdan haberdar olmayan bina sakinlerinin dışarı çıkması için düdük çaldı, "binayı boşaltın" diye anons yaptı.

Halk sokağa indi

Ekipler, daha sonra binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Apartmandan tahliye olan vatandaşlar da battaniyelere sarılarak sokakta beklemeye başladı.

Yapı denetim mühendisleri tarafından yapılacak incelemenin ardından binanın durumu netlik kazanacak.

Abdest alırken kızı bağırmış

Dairesinde çatlaklar meydana gelen Nurettin Arslan, yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 civarında abdest almak için banyoda olduğunu belirterek, "Kızım da uyandı lavaboya gidiyordu. O anda bir ses geldi, bir çatlama sesi geldi. Koridorda oldu. Kızım bağırmaya başladı 'Baba bina çöküyor' diye. Halıyı kaldırıp bir baktım ki koridordaki fayanslar kabardı. Daha sonra AFAD ve polise haber verdik. Ekipler eve geldi fayansları kırdı, ‘betonda bir şey yok’ dedi tedbir amaçlı bizi dışarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 09:13
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. tahliye

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