İşte duvarınızda oluşan çivi izini yok etmenin yolu

Duvarda asılı duran tabloların çivi izleri sizi rahatsız ediyorsa ve bundan kurtulmak stiyorsanız mutlaka bu yöntemi denemelisiniz.

İŞTE ÇİVİ İZLERİNİ ORTADAN KALDIRAN KARIŞIM:

Bir miktar nişasta, su ve tuzu küçük bir kabın içinde karıştırın. Bu karışımın macun kıvamına gelmesini sağlayın. Daha sonra karışımı parmağınızla çivi izi olan bölgeyi dolduracak şekilde sürün.

Bir alçı görevi gören bu karışımın kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğundan emin olunca, üzerine duvar renginde bir boya sürün. Böylelikle duvarınız ilk günkü gibi tertemiz olacaktır.