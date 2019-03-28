Duvardan seken kurşun 16 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde duvara tabanca ile ateş eden 16 yaşındaki çocuk, duvardan seken kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evlerinin boş olan orta katında duvara tabancayla atış yapan 16 yaşındaki Berat Arıcı’nın kafasına seken mermi isabet etti. Ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulunan Berat için eve sağlık ekibi çağrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rize merkezde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 9. sınıf öğrencisi olan Arıcı’nın cenazesi, otopsi için Rize Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Arıcı’nın cenazesi, Tepebaşı köyünde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.