0553 313 94 23

Duvardan seken kurşun 16 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde duvara tabanca ile ateş eden 16 yaşındaki çocuk, duvardan seken kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

28 Mart 2019 Perşembe 12:27
Duvardan seken kurşun 16 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu

Rize’nin Güneysu ilçesinde duvara tabanca ile ateş eden 16 yaşındaki çocuk, duvardan seken kurşunun kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.


Olay, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evlerinin boş olan orta katında duvara tabancayla atış yapan 16 yaşındaki Berat Arıcı’nın kafasına seken mermi isabet etti. Ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulunan Berat için eve sağlık ekibi çağrılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rize merkezde bulunan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 9. sınıf öğrencisi olan Arıcı’nın cenazesi, otopsi için Rize Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Arıcı’nın cenazesi, Tepebaşı köyünde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    1. Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten..
    2. PKK'lı teröristlere ait sığınaklar..
    3. Şahinbey'in ölümünün 99. yılı
    4. Altın fiyatları
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün..
    6. TUS tercihleri ne zaman başlayacak? |..
    7. İnşallah aday tespitlerinde isabet..
    8. "Milletimizi sandığa gitmeye davet..
    9. Oltu’da “Seçim Güvenliği Toplantısı”..
    10. Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler yol..
    11. Ebû Süfyan-Ebû Cehil ve Ebû Lehep..
    12. Bangladeş’te yanan binada can pazarı
    13. Genel Merkezi Malatya’da bulunan ASMYD..
    14. TİKA'nın Afganistan'da yenilediği..
    15. Kaybolduğu sanılan çocuk kanepenin..
    16. Baydilli’ye destek ziyaretleri devam..
    17. İlk yerli otomobilin modeli belli oldu
    18. Şarköy’de kitap okuma yarışması..
    19. İran'dan Basra Körfezi'nde "trol..
    20. Kaçak göçmenleri arabadan indirip kaçtı
    21. Arkadaşına bisiklet alabilmek için..
    22. Türkiye düşmanları zillete bel bağladı
    23. Karalar: "Şehit eşinin provokasyon..
    24. Dakka'da çok katlı binada yangın
    25. Avrupa devleri, Yusuf Yazıcı için..
    26. SP Van’da seçime iddialı giriyor
    27. "Milli takımın genç ve iyi bir..
    28. İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi..
    29. Öğrencilerden yetim kardeşlerine..
    30. Ramazan umre fiyatları ne kadar? |..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi