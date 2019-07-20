Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü Gaziantep’te bir okulun bahçe duvarından düşen 17 yaşındaki Kenan Demir hayatını kaybetti.

Gaziantep’te bir okulun bahçe duvarından düşen 17 yaşındaki Kenan Demir hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep’in Barak Mahallesi’nde meydana geldi. Bir ilkokulun bahçe duvarına çıkan 17 yaşındaki Kenan Demir dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Demir, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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