Duvardaki deliğe sıkışan yaralı kediyi itfaiyeciler kurtardı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve sığındığı binanın duvarındaki deliğe sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, bir binanın bodrum katına sığındı. Burada duvardaki deliğe girdikten sonra tekrar çıkamayan kediyi fark eden Arzu Dana, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından duvarı kazmayla kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarıldıktan sonra ekiplerin elinden kaçan kedi, sokakta park halinde bulunan otomobilin motor kısmına girdi. Otomobil sahibi Mahmut Deniz'in kaputu açmasıyla buradan da kurtarılan kedi, Adıyaman Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü. Arzu Dana, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Otomobilin kediye çarptığı anı gördüğünü dile getiren Dana, "Kediyi takip ederek bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştım. Kurtaramayacağımı anlayınca ekiplerden yardım istedim. Sağ olsunlar gelip kediyi kurtardılar, çok mutlu oldum." dedi.

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