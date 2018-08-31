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Duvar yıkıldı! İran ve İngiltere arasında bir ilk yaşanıyor

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Burt İran'ın başkenti Tahran'da. Burst'ün ziyareti İran ve İngiltere ilişkileri için bir ilk özelliği taşıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 17:44
Duvar yıkıldı! İran ve İngiltere arasında bir ilk yaşanıyor

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, Suriye ve Yemen ile ilgili görüşmelerde bulunmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

AYLAR SONRA BİR İLK

Burt'ün İran ziyareti de bir ilk özelliği taşıyor. Amerika'nın  İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından ilk kez bir İngiliz bakan İran'a gitmiş oldu.

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu ancak bu ülkeyi balistik füze programı ve bölgedeki "istikrarı bozucu eylemleri" nedeniyle eleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'a hareketinden önce basına açıklamalarda bulunan Burt, "İran’ın İngiltere ve dünya ile ilişkisi açısından kritik bir zamandayız" dedi.

ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ancak İngiltere’nin Avrupalı ve uluslararası ortakları ile bu anlaşmaya destek vermeyi sürdürdüğünü belirten Burt, "İran anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz bölgede güvenli bir gelecek için en iyi yol olarak gördüğümüz bu anlaşmaya bağlı kalacağız. İngiltere’nin nükleer anlaşmaya verdiği destek, İran’ı anlaşamadığımız konularda eleştirmemize engel değil. Ziyaretim sırasında İran’ın balistik füze programının ve bölgedeki istikrarı bozucu eylemlerinin ele alınması gerekli" diye konuştu. 

TRUMP FELAKET ANLAŞMASI DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasının ardından 'felaket anlaşması' olarak tanımladığı nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

6 ülkenin İran ile imzaladığı nükleer anlaşmadan ülkesini çeken ABD Başkanı Trump anlaşmanın İran'ın bölgedeki hamlelerini kısıtlamaması ve ülkenin füze denemelerine engel olmaması nedeniyle kötü bir anlaşma olduğunu ifade etmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 17:44
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