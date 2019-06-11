Duvar ile araç arasına sıkışarak can veren 11 yaşındaki engelli çocuk son yolcuğuna uğurlandı Kaybolduktan 3 gün sonra Küçükçekmece’de duvar ile araç arasına sıkışmış halde cansız bulunan 11 yaşındaki Ali Atabey, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Kaybolduktan 3 gün sonra Küçükçekmece’de duvar ile araç arasına sıkışmış halde cansız bulunan 11 yaşındaki Ali Atabey, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

4 gün önce evinden kaybolan ve dün Küçükçekmece’de duvar ile araç arasına sıkışmış halde cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki engelli Ali Atabey Halkalı Zeynebiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip düzenlenen törende Ali Atabey’in babası Erdal ve annesi Yıldız Atabey taziyeleri kabul etti. Tören sırasında anne ve baba Atabey’in feryatları yürekleri dağladı. Namazın ardından Ali Atabey’in cenazesi Küçükçekmece Kanarya Mezarlğı’na defnedilmek üzere götürüldü.

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