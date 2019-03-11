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Dutluca’da hayırlar esnafın yüzünü güldürüyor

Burhaniye ilçesinde, doğal güzellikteki manzarası ile dikkat çeken kırsal Dutluca Mahallesi turizmin yanı sıra hayır organizasyonlarının da merkezi haline geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:57
Dutluca’da hayırlar esnafın yüzünü güldürüyor

Burhaniye ilçesinde, doğal güzellikteki manzarası ile dikkat çeken kırsal Dutluca Mahallesi turizmin yanı sıra hayır organizasyonlarının da merkezi haline geldi. 420 nüfusa sahip mahallede, bu kez geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Hüseyin Alçay için oğlu Erdal Alçay lokma hayrı yapıldı.

 

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi eşsiz manzarası ile Edremit Körfezi’nin en çok ilgi gören yerleşim yerlerinden biri olan mahallede sık sık hayır cemiyetlerinin düzenlenmesi dikkat çekiyor. Erdal Alçay’ın babası için düzenlediği lokma hayrı öncesi camide mevlit okutulurken, yüzlerce vatandaşa lokma, peynir ve pekmez ikramı yapıldı. Hayra, çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Lokma hayrının ardından İmam Yusuf Karadoğan tarafından dua yapıldı. Katılımcılara teşekkür eden Erdal Alçay, “Babam için lokma hayrı düzenledik. Hayrımız ilgi gördü. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Dutluca’nın büyük ilgi gördüğünü anlatan mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz ise, “Mahallemiz Edremit Körfezine kuşbakışı manzarası ile dikkat çekmektedir. Belediyenin mahallemizde yaptırdığı kafeterya ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Bu anda mahallede dışarıdan gelip ev yapanların sayısı 15’i geçti. Mahallede sık sık hayırlar yapılıyor. Dutluca hayır hasenat yeri oldu. Bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:57
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