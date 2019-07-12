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Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte: "Ne geceniz gece ne gündüz gündüz. Suçtan anlamazsınız"

12 Temmuz 2019 Cuma 19:23
Duterte'den İzlanda'ya BM soruşturması konusunda tepki

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, İzlanda'nın tek probleminin "çok fazla buz" olduğunu söyledi.

Washington Post'un haberine göre, Duterte, İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek, İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını, ülkelerindeki çok fazla buzun, İzlandalıların hayattaki tek sorunu olduğunu dile getirdi.

Filipinler Devlet Başkanı, "İzlanda'nın sorunu nedir? Sadece buz. Sizin sorununuz bu, çok fazla buzunuz var. Ne geceniz gece ne gündüz gündüz. Suçtan anlamazsınız." ifadelerini kullandı.

Duterte ayrıca İzlanda'da polis olmadığını ve İzlandalıların sadece buz yemek için dışarı çıktıklarını da savundu.

İzlanda'nın BM misyonundan ise Duterte'nin açıklamalarına yanıt gelmedi.

İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, salı günü tasarının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filipinler'de insan haklarının daha da kötüye gittiğini açıklamıştı.

Dünyada en az suç işlenen ülkelerden biri olan İzlanda'da, 2017 yılı itibariyle görev yapan polis memurunun sayısının 307 olduğu ifade ediliyor.

- BM'den soruşturma kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, bu hafta Filipinler'de uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını kabul etmişti.

Konseyin BM Cenevre Ofisi'nin 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşülmüştü.

İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan tasarıda, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması, sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısında bulunulmuştu.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin BM'ye soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filipinler'de 30 Haziran 2016'da göreve gelen Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 4 bin 999 şüphelinin öldürüldüğünü, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek, hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.









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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:23
  1. Duterte
  2. İzlanda

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