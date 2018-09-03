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Duterte Obama'ya seslendi: 'O..... çocuğu' dediğim için üzgünüm, affet

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iki kez 'o..... çocuğu' diye söz ettiği eski ABD Başkanı Barack Obama'dan bu kez af diledi. O sözleri sarf ettiği için üzgün olduğunu dile getiren Duterte, Obama'ya ''Ben sen affettim, sen de beni affet'' çağrısı yaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:17
Duterte Obama'ya seslendi: 'O..... çocuğu' dediğim için üzgünüm, affet

Hakkında binlerce yargısız infaz suçlaması olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, iyi anlaştığı Donald Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkileri düzeltirken, eski muhatabına karşı da yumuşadı.

Barack Obama'nın başkanlığında kendisine yöneltilen eleştirilere çok sert karşılık veren ve ABD ile ilişkileri bozma yoluna giden Duterte, İsrail ziyaretinde eski belalısını andı.

'OBAMA ARTIK SİVİL OLDUĞUNA GÖRE'

Filipin kökenlilerle biraraya gelen Duterte, Trump'tan 'kendisiyle aynı dilden konuşan iyi dost' diye söz edip şöyle devam etti:

''Obama sen de artık bir sivil olduğuna göre belirtmem uygun olur, o sözleri söylediğim için üzgünüm.''

'ESKİ KIZ ARKADAŞLARIMI AFFETTİĞİM GİBİ'

2016'da iki kez 'o….. çocuğu' dediği Obama'dan ''Üstüme alınmıyorum'' karşılığını almış olan Filipinler lideri, bu kez şu ifadeleri kullandı:

''Kalbinde affetmek varsa, affet. Ben seni affettim, tıpkı bekarlık dönemimdeki kız arkadaşlarımı afettiğim gibi…''

KÜFÜRDEN DAYAK VE ÖLÜM TEHDİDİNE UZANAN REPERTUVAR

Papa Francis, ABD'nin Manila Büyükelçisi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM insan hakları heyeti, Duterte'nin 'o….. çocuğu' benzetmesine mazhar olanlardan sadece birkaçı.

BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit etmiş olan Filipinler lideri, BM heyetini de insan yiyen timsahlara atmaktan söz etmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:17
  1. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  2. ABD Başkanı Barack Obama
  3. küfür

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