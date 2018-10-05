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Duterte: Kansersem görevi bırakacağım

Filipinler Devlet Başkanı Duterte kanser olursa görevini bırakacağını duyurdu.

05 Ekim 2018 Cuma 10:40
Duterte: Kansersem görevi bırakacağım

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte sağlığıyla ilgili ilk kez konuştu ve kanser ise görevde durmayacağını açıkladı.

Başkanlık sarayında emniyet güçlerini ağırladığı bir yemek sırasında ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında "Eğer kansersem size söylerim. Eğer üçüncü devreye gelmişse o zaman tedavi biter. Bu acıyı görev başında ya da başka bir yerde sürdürmeyeceğim" diye konuştu.

Son dönemde kamuoyu önünde fazla görünmeyen, Duterte geçtiğimiz ay İsrail ve Ürdün'e yaptığı resmi ziyaret dönüşü solgun görünümüyle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta bir kabine toplantısına ve başka etkinliklere katılmayan devlet başkanının sağlığıyla ilgili söylentiler yayılmaya başladı. Başkanlık sözcüsü ve hükümet yekilileri bu söylentilerin asılsız olduğunu , hastaneye rutin kontroller için gittiğini ileri sürüyordu.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan 73 yaşındaki Rodrigo Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine şüpheliler için verdiği "vur emri" ile nedeniyle Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç işlediğini" savunuyor.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:40
  1. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

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