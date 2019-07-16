Duterte İzlanda'yla ilişkileri kesebilir

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte'nin, İzlanda'nın girişimiyle ülkesindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması açılması nedeniyle İzlanda'yla ilişkileri kesmeyi düşündüğü bildirildi.

Hükümet sözcüsü Salvador Panelo, yaptığı açıklamada, Duterte'nin İzlanda ile ikili ilişkileri kesmeyi ciddi biçimde düşündüğünü söyledi.

BM soruşturmasını "tek taraflı" ve "kötü niyetli" diye nitelendiren Panelo, "Soruşturma kararı, Batılı güçlerin, halkımızı yasa dışı uyuşturucu belasından korumak için egemenliğimizin gereği olan uygulamalardan nasıl rahatsızlık duyduğunu gösteriyor." dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte geçen hafta da İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını, ülkelerindeki çok fazla buzun, İzlandalıların hayattaki tek sorunu olduğunu söylemişti.

- BM'den soruşturma kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Filipinler'de uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik operasyonlarda binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını geçen hafta kabul etmişti.

Konseyin BM Cenevre Ofisinin 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşülmüştü.

İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan ve Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması, sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısı içeren tasarı 14 ret ve 18 kabul oyuyla kabul edilmişti.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin BM'ye soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filipinler'de 30 Haziran 2016'da göreve gelen Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 4 bin 999 şüphelinin öldürüldüğünü, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.