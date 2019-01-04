Duterte Bangsamoro Organik Yasası için halk oylamasından umutlu

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) yaklaşan halk oylamasında kabul edileceğinden emin olduğunu belirtti.

ABS-CBN'nin haberine göre, Duterte, Tagaytay şehrinde yaptığı konuşmada, BOL'un referandumdan geçeceğine emin olduğunu vurgulayarak, "Umuyorum ve dua ediyorum BOL'dan iyi şeyler çıkacak. Halk oylaması yaklaşırken, bunun halkın iradesinden geçeceğine inanmak için her türlü nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Yasanın bazı maddelerinin anayasaya aykırı olduğu savunularak geçersiz sayılması için Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruya işaret eden Duterte, "Yüksek Mahkemede ciddi bir mesele olabilir, ancak bunun, gerçekten doğru ve herkesin lehine olacak şekilde sonuçlanacağını umuyorum." dedi.



Halk oylaması ilk olarak 21 Ocak'ta, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Kotabato şehri ve Basilan bölgesindeki Isabela şehrinde yapılacak.

Bangsamoro Özerk Bölgesine girmek isteyip istemediğine dair yapılan halk oylamasının ikinci aşaması ise 6 Şubat'ta düzenlenecek.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Kotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri El Hac Murad İbrahim, bir grup anayasa uzmanının, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi'nin (ARMM) genişletilmesinin anayasanın organik yasayla ilgili hükmünü ihlal ettiğini savunarak geçersiz sayılması için yaptığı başvuruya rağmen Yüksek Mahkemenin BOL'u anayasaya uygun bulacağından emin olduklarını söylemişti.



İbrahim, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de BOL'un 27 Temmuz'da onaylanmasının ardından sırada 21 Ocak 2019'da yapılacak referandumun olduğunu belirterek, BOL'un referandumda kabul edilme şansının yüzde 80 olduğunu kaydetmişti.



- Duterte, temmuz ayında Morolara kapsamlı özerklik yasasını onayladı



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, temmuz ayı sonunda Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamıştı. Mecliste kabul edilerek devlet başkanının onayına sunulan yasa, Duterte tarafından onaylandı.



Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyordu.



Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.



Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.



Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.



Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.



Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.



Lanao del Norte eyaletindeki 6 kasaba ve Kotabato eyaletindeki 39 köy yapılabilecek bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.



