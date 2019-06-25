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Dut yapraklı, nohut unundan makarna imal ediyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, endemik otlarla makarna imal eden Serap Karakaş, taleplere yetişemiyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:18
Dut yapraklı, nohut unundan makarna imal ediyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde, endemik otlarla makarna imal eden Serap Karakaş, taleplere yetişemiyor.


5 yıl önce KOSGEB’den aldığı 10 bin liralık bir destek ile başladığı makarna üretimini geliştiren Serap Karakaş, bugün ülkemizin en önemli alış veriş merkezlerine ürün veriyor. Taleplere cevap vermekte zorlanan Serap Karakaş, kendisine verilen özelliklerde kişiye özel makarna ürettiğini söylüyor. Karakaş’ın ısırganotu, kırmızı pancar, balkabağı kapyabiber, domates ve dut yaprağını bakliyat unlarını buluşturarak ürettiği makarnalar aşırı talep görüyor. Kendi tarla ve bahçesinde yetiştirdiği endemik bitkileri, yine bir kısmını yetiştirdiği, bir kısmını ise dışarıdan temin ettiği bakliyatları kendi makinelerinde un haline getiren Karakaş, yumurtaları da evinin bahçesinde yetiştirdiği tavuklarından sağladığını söyledi.


“Organik ürünlerimiz rağbet görüyor”


Özellikle son zamanlarda bebeği olan annelerin organik çorbalara büyük rağbet gösterdiklerini vurgulayan Serap Karakaş, günlük üretiminin 250-300 kilo civarında olduğunu, aylık ise ortalama 7 ton civarında makarna ve çorba ürettiğini anlattı. Karakaş, kurutma makinesinin yetersiz olmasından dolayı fazla üretim yapamadıklarını belirterek, “Yedikten iki saat sonra acıktıran değil, biz fonksiyonel, vücut için faydalı, her şeyi içinde barındıran makarna yapıyoruz. Kıymetli sebzeleri makarnalarımızda kullanıyoruz. Biz hiç kimyasal kullanmadan, kendi makinemizde öğüttüğümüz yüz de yüz nohut ununa balkabağını katıyor, ona bir rayiha vererek, şahane bir bakliyat makarnası yapıyoruz. Kırmızı mercimeği alıyoruz, kendi domates püremizi katıyor, içine bol yumurta koyuyoruz. Vejetaryenler için yumurtasız yapıyoruz, ete eşdeğer yeşil mercimek unu ile makarna yapıyoruz. Bu şekilde 50’ye yakın makarna ve çorba üretiyoruz. Bebek yaş guruplarına kadar, spor yapanlara, yaşlılara göre üretimler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:18
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