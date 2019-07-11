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Dut üreticilerine dut filesi

Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, “Dutlar Filesiz Kalmasın Yayım” Projesi kapsamında dut üreticilerine file dağıttı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:47
Dut üreticilerine dut filesi

Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, “Dutlar Filesiz Kalmasın Yayım” Projesi kapsamında dut üreticilerine file dağıttı.


Tarımsal Yayım Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına teklif edilip, kabul edilen “Tut’da Dutlar Filesiz Kalmasın” konulu yayım projesinin faaliyetleri içerisinde yer alan çiftçi inceleme gezisi kapsamında Elazığ-Tunceli ve Malatya illerine çiftçi inceleme gezi düzenlendi.


Bu kapsamda çiftçi inceleme gezisine katılan ve proje katılımcısı olan 45 çiftçiye file dağıtımı ve çiftçi demonstrasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Yunus Kızılgüneş,İl Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, İlçe Müdürü Abidin Tanrıverdi, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Dut Üreticiler Birliği Başkanı Cemal Özdoğan, Mühendis Ali Gemici, Mühendis Sevda Korkmaz Kaya ve dut üreticileri katıldı.


Gerçekleştirilen file dağıtımında proje katılımcısı olan 45 dut üreticiye 50’şer metrekareden 2’şer adet file verildi. Akabinde 45 üreticimize file kurulumu gösterilerek çiftçi demonstrasyonu gerçekleştirildi.


İl Müdürü Adil Alan konuşmasında Tut’da dutu, verim ve kalite yönünden en iyi seviyeye getirmek ve bir numara yapmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her daim üreticilerin yanında olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:47
  1. doğa

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