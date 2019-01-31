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Dut ağacı "Sadık usta"nın elinde bağlamaya dönüşüyor

Bursa'da yaklaşık 35 yıldır müzik aleti yapımıyla uğraşan bağlama ustası Sadık Sağlam, ham maddeyi köylülerin bahçelerinde kestirmek istedikleri ağaçlardan temin ediyor- Sadık usta, uygun ağaç parçalarını sabır ve titizlikle işleyerek bağlama imal ediyor- Bağlama ustası Sağlam:- "Ağacı ya para ya da saz karşılığında kesiyoruz. Onların çocuklarına, torunlarına saz yapmış oluyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:02
Dut ağacı "Sadık usta"nın elinde bağlamaya dönüşüyor

BURSA (AA) - MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'da yıllardır enstrüman yapımıyla uğraşan 65 yaşındaki Sadık Sağlam, anlaştığı köylülerin bahçelerindeki dut ağaçlarını kesip çeşitli malzemelerle şekil vererek bağlamaya dönüştürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesinde Aralık İş Hanı'ndaki küçük atölyesinde el sanatlarıyla uğraşan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bağlama imal ediyor. Sağlam, bağlama üretiminin yanı sıra tamirini de yapıyor.

Hobi olarak başladığı bağlama imalatını meslek haline getirerek usta olan Sağlam, bu müzik aletini yapmayı "sabır işi" olarak nitelendiriyor.

Köylerde bahçelerindeki ağaçları kestirmek isteyen kişilerle anlaşan Sadık usta, kestiği ağaçlardan uygun parçaları sabır ve titizlikle işleyerek bağlama üretiyor.

Sadık Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bağlamasını küçük yaşlarda Samsun'dan göç ettiği İstanbul'da bir ekmek fırınında çalışırken biriktirdiği parayla aldığını söyledi.

Fırında boş zamanlarında sazı eline alıp öğrenmeye çalıştığını belirten Sağlam, "Daha sonra ustalardan dersler aldım. 35 yıl önce hobi olarak başladım ve hala devam ediyorum." dedi.

Daha sonra Bursa'ya yerleştiğini anlatan Sağlam, bu şehirdeki ilk yıllarında inşaat işleriyle geçimini sağladığını ifade etti.

Bağlamayı çok sevdiğini dile getiren Sağlam, "İnşaatlarda çalışırken de saz çalıyordum. Yaş ilerleyince dükkan açmaya karar verdim. Burayı açtım. Burada hem saz yapıyorum hem de tamiriyle uğraşıyorum. Yorulunca da sazı elime alarak birkaç türkü söylüyorum." diye konuştu.

- "Kişiye özel saz yapıyoruz"

Bağlama yapımında genellikle köylerden kestiği dut ağaçlarını kullandığını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Köylü vatandaşlarla anlaşıyoruz. Evlerinin önündeki ağaçları kestirmek istediklerinde bizlere söylüyorlar, biz de kesiyoruz. Ağacı ya para ya da saz karşılığında kesiyoruz. Onların çocuklarına, torunlarına saz yapmış oluyoruz. Ağacı kestikten sonra burada küçük parçalara dönüştürüyoruz. Sazın ölçüleri var, kalıplarını çıkartıyoruz. Daha sonra tuzlu suya atıyoruz. 1-1,5 ay suda kalıyor. Çıkarttıktan sonra tekrar bekletiliyor. Daha sonra ince ince işçiliğini yapıyoruz. Sapını hazırlıyoruz, zımparalıyoruz. Kişiye özel olarak da saz yapıyoruz. Uzun sürdüğü için geçen yıl sadece 3-5 saz yaptım. Sazlar beklemedeyken bazı müşteriler sazlarını da getiriyorlar onları da tamir ediyoruz. Sazların fiyatları 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:02
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  3. saz

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